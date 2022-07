'Marimar' vira tendência no TikTok e Thalía entra na brincadeira

'Marimar' vira tendência no TikTok e Thalía, protagonista da novela mexicana, entra na brincadeira. Foto: Instagram/@thalia

O tema da novela Marimar voltou a ser tendência na internet após usuários do TikTok promoverem um desafio divertido na plataforma. Quem entrou na brincadeira foi a própria Thalía, protagonista da novela que recentemente foi exibida pelo canal Viva.

Nas últimas horas o hit foi colocado entre as músicas com mais tocadas na rede social. O desafio proposto consiste em colocar uma pessoa para dançar a coreografia de Marimar e ter o cabelo puxado por alguém ou provocar algum movimento no momento do grito dado por Thalía na música.

A cantora gravou um vídeo no Tik Tok fingindo ter o cabelo puxado por alguém. “Eu vivi pra ver a Marimar fazendo a própria trend”, disse uma fã da cantora, que postou vários vídeos em sequência, reagindo às postagens dos fãs.