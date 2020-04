Marília Mendonça supera sertanejos com 3,3 milhões de acessos

Marília Mendonça fez sua live de dentro de casa Foto: Reprodução YouTube/ mariliamendoncareal

A live realizada pela cantora sertaneja Marília Mendonça em sua casa na quarta-feira, 8, dominou as redes sociais, e fez sucesso no YouTube chegando a 3,3 milhões de acessos simultâneos, superando as transmissões ao vivo de outros cantores sertanejos, como a dupla Jorge e Mateus e Gusttavo Lima.

A transmissão, que foi iniciada às 20h e teve três horas e meia de duração, com uma média de dois milhões de visualizações simultâneas. Segundo a Avellar, empresa responsável pela campanha de apoio a pequenos negócios divulgada na live, o pico de visualizações foi em torno das 22h, chegando a 3,3 milhões de dispositivos transmitindo a apresentação.

Disponível no YouTube, a live já possui mais de 46 milhões de acessos, com 2,6 milhões de curtidas. A transmissão também dominou o Twitter, com a hashtag #LiveLocalMariliaMendonca e trechos das músicas da cantora sendo os assuntos mais comentados na rede social. De acordo com a Avellar, foram 120 mil publicações sobre a live no Twitter, por um total de 80 mil usuários.

Os números de Marília superaram os de lives anteriores feitas por outros cantores sertanejos. A live da dupla Jorge e Mateus, realizada em 4 de abril contou com 3,16 milhões de visualizações simultâneas, e ajudou a arrecadar 216 toneladas de alimentos. Já a live do cantor Gusttavo Lima, realizada em 28 de março, uma das primeiras transmissões ao vivo em meio à quarentena, teve pico de 750 mil acessos simultâneos e um total de 10 milhões de visualizações.

“O que é isso Brasil? Muito obrigada pela companhia de vocês, todas as doações, todos os memes, a todo mundo que assistiu. Foi lindo demais e eu espero que acontece muitas e muitas vezes”, disse a cantora em sua conta no Instagram.

A live arrecadou 225 toneladas de alimentos, duas toneladas de produtos de limpeza, 250 quilos de pão de queijo, 3,6 mil litros de refrigerante, cem litros de tinta para construção, dez toneladas de batata frita e duas de argamassa, de acordo com as empresas Avellar e Stone Pagamentos, que organizaram a transmissão.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais