Marília Mendonça ressalta 'poucos funcionários' durante sua live

A cantora Marília Mendonça realizou uma live no YouTube na noite desta quarta-feira, 8, em que cantou algumas de suas músicas mais conhecidas diretamente da sala de sua casa.

A iniciativa ocorre durante a pandemia causada pelo novo coronavírus, em que muitas pessoas ficam em casa durante a quarentena. Marília chegou a pedir ajuda dos fãs nas redes sociais para escolher as canções.

Na transmissão, que contou com a presença de um intérprete para pessoas com deficiência auditiva, em pouco tempo o número de 2,5 milhões de pessoas assistindo foi ultrapassado, chegando a quase 3 milhões em diversas ocasiões.

Durante a live, a cantora chegou a parar de cantar em alguns momentos para ler algumas mensagens enviadas por seguidores no Twitter. Em um deles, após um breve início de música, feito por engano, brincou: "Tá vendo, gente, para vocês verem que tem pouco funcionário, mesmo".

No sábado, 4, a live da dupla Jorge e Mateus recebeu críticas do público por aglomerar uma dezena de pessoas. A transmissão ao vivo chegou a contar com a presença do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que defendeu o isolamento social.

Para evitar o questionamento do público e preservar a saúde dos funcionários da equipe, Marília Mendonça reduziu o número de colaboradores, com um mínimo possível de mão-de-obra para colocar uma transmissão desse tamanho no ar.

De acordo com assessoria de imprensa da cantora, serão menos de dez profissionais, que estarão paramentados com máscaras de proteção e mantendo a higienização.

