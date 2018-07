Marília Mendonça rebate internauta que a acusou de usar photoshop

Marília Mendonça se apresentou no Rio no último domingo, 6. Foto: Globo/Artur Meninea

No último domingo, 6, Marília Mendonça publicou no Instagram uma foto de um show que fez no Rio de Janeiro. Entre muitos elogios, uma internauta comentou que a cantora havia editado a imagem para parecer mais magra.

"O que o photoshop não faz", disse a usuária do Instagram. Marília, porém, não ignorou e rebateu a mulher: "Você é bacharel em administração, licenciada em matemática e fez doutorado em se meter onde não é chamada, né? Tem dó de nóis, tia (sic)".

Depois disso, muitos fãs da cantora também criticaram o comentário da mulher, e muitos ressaltaram que na verdade é a modelagem e a cor do vestido que deixou Marília com aparência de mais magra.