Marília Mendonça provoca Faustão sobre perda de peso

Marília Mendonça gosta de exibir o novo visual nas redes sociais Foto: Instagram/@mariliamendoncacantora

A cantora Marília Mendonça protagonizou um momento que fica entre uma brincadeira e uma cutucada, neste último domingo, 22, durante o programa Domingão do Faustão, da TV Globo.

Em uma de suas interações com o apresentador, Fausto Silva, ela questionou:

"Não vai falar que eu emagreci?", fazendo referência a sua mudança de hábitos alimentares e a adoção de uma rotina de exercícios físicos, que a fez perder cerca de vinte quilos.

Faustão ficou um pouco sem graça diante da pergunta, mas respondeu: "Achei que era a roupa".

Em 2016, durante a entrega do prêmio Melhores do Ano, Faustão fez uma piada sobre o peso da cantora. Quando ela atravessou uma espécie de ponte sobre um lago, criado no cenário do programa, ele comentou:

"Você é corajosa. Eu não passei nesse negócio, tinha medo de afundar isso aí."