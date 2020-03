Marília Mendonça não está conseguindo manter dieta na quarentena: ‘Ansiedade é grande’

A cantora Marília Mendonça. Foto: Instagram/@mariliamendoncacantora

Marília Mendonça, de 24 anos, refletiu pelos stories do Instagram sobre sua quarentena. A cantora disse que está sendo um momento de muita reflexão sobre a vida e princípios. Questionada sobre a dieta, que a fez perder 20 quilos num processo de exercícios e reeducação alimentar, ela disse que está sendo difícil manter.

"Não faço num dia, aí voltou no outro. A ansiedade é grande. Não estou conseguindo", disse ela, que está em isolamento em sua casa, em Goiás, cuidando de seu filho Léo de três meses, fruto do relacionamento dela com o músico Murilo Huff.

Ela revelou ainda que não está mantendo a rotina de treinos todos os dias. "Dias sim, dias não. Eu vou sobrevivendo sem um arranhão", cantou, em referência à música O Tempo Não Para, de Cazuza.

A sertaneja disse também que ora todos os dias não só pela sua família, mas também pelo Brasil e o mundo, tendo em vista que sua realidade não é a mesma que a de muitos brasileiros. O pensamento de Marília não é para menos: conforme apurou o Estado, moradores de rua dormiram ao longo da semana passada aglomerados em albergues, expostos ao coronavírus.

Vale ressaltar que os shows de Marília Mendonça não foram cancelados, mas adiados.