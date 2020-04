Marília Mendonça faz live nesta quarta durante quarentena e pede ajuda aos fãs para escolher músicas

A cantora Marília Mendonça, que fará uma live no YouTube nesta quarta-feira para estimular as pessoas a ficarem em casa devido ao coronavírus. Foto: YouTube / @Marília Mendonça

Saiba Mais quarentena por causa da pandemia do novo Marília Mendonça costuma juntar multidões em seus shows. Em tempos depor causa da pandemia do novo coronavírus , todos os artistas estão encontrando formas de se comunicar com seu público e manter uma espécie de ‘agenda de shows’. E com ela não é diferente. Nesta quarta-feira, 8, às 20h, a cantora fará uma transmissão, ao vivo, pelo YouTube. A apresentação promete emocionar os espectadores, que estão sensíveis por causa do isolamento social. Para escolher o repertório, Marília pediu ajuda aos fãs. No Twitter, a hashtag #MariliaTocaEssa alcançou os primeiros lugares no trending topics no Brasil. “Sexto lugar nos trends. Acho que ‘alguéns’ acordou mais ansiosos do que eu, né?”, brincou a cantora na rede social. Em poucos minutos, o tweet teve milhares de curtidas e já se tornou o mais comentado da rede social. “Ansioso é pouco. Já me imagino bêbado e chorando! Pelo menos, vai ser em casa”, escreveu uma fã. “É hoje, Marilia. Socorro, não estou preparada!”, disse outra.

Ansioso é pouco... já me imagino bebado e chorando! Pelo menos vai ser em casa ‍♂️ — gavassi kalimann (@mendescc_) April 8, 2020

eu acordando ás 6h da manhã lembrando que tem live da Marília mendonça pic.twitter.com/F3p773vdeZ — spoiladadodia (@spoiladadodia) April 8, 2020

#MariliaTocaEssa Eu: "nenhuma música e capaz de me fazer chorar" Marilia Mendonça: pic.twitter.com/w9ZBd2Rrr1 — LORETA (@matosloreta) April 7, 2020

No sábado, 4, a live da dupla Jorge e Mateus recebeu críticas do público por aglomerar uma dezena de pessoas. A transmissão ao vivo chegou a contar com a presença do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que defendeu o isolamento social.

Para evitar o questionamento do público e preservar a saúde dos funcionários da equipe, Marília Mendonça reduziu o número de colaboradores, com um mínimo possível de mão-de-obra para colocar uma transmissão desse tamanho no ar. De acordo com assessoria de imprensa da cantora, serão menos de dez profissionais, que estarão paramentados com máscaras de proteção e mantendo a higienização.

No Instagram, Marília convidou os fãs. “Save the date and salve-se quem puder”, escreveu na legenda da foto com o dia e o horário da live, pedindo para que as pessoas fiquem em casa.

Até a própria Marília brincou com a série de memes que a transmissão ao vivo do show dela no YouTube durante a quarentena gerou. Ela publicou uma imagem de um rebanho e uma foto do rosto dela na frente, intitulado ‘Spoiler da live da Marília’. “Alguém pode me dizer se essa imagem é real? Confirme sua presença aqui”, escreveu.

Uma das músicas de Marília Mendonça mais pedidas por internautas para entrar no repertório da live é Tentativas.

Assista ao vídeo: