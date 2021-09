Marília Mendonça e Murilo Huff terminam namoro: ‘Demos nosso máximo’

Marília Mendonça e Murilo Huff se separaram Foto: Instagram/ @mariliamendoncacantora

Marília Mendonça confirmou nesta terça-feira, 28, o fim do relacionamento com Murilo Huff. A cantora falou sobre o término do namoro nas redes sociais.

Os pais de Leo, de 1 ano de idade, já haviam se separado em julho de 2020. Em novembro do mesmo ano, eles anunciaram que tinham reatado.

No Twitter, a cantora pediu que os fãs respeitassem esse momento. “Quem me acompanha sabe que a maior fonte verdadeira sobre a minha vida é aqui, comigo mesma falando. Então, de coração, antes que aconteça, não criem teorias da conspiração, não estraguem a vida das pessoas’, iniciou.

“Atrás de dois cantores, existem 3 vidas. Então, antes de digitar, lembrem-se disso. Se tem uma história verdadeira, é que a gente foi muito feliz e tentou de tudo, demos nosso máximo e isso é honroso. Agora, que sigamos em paz. Sou muito grata a esse relacionamento”, escreveu.

“É o que eu vou falar sobre essa história: respeitem as pessoas, respeitem os finais, respeitem os motivos, apenas isso! Respeitem como você gostaria de ser respeitado”, concluiu. Murilo ainda não se pronunciou sobre o assunto.

