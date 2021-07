Marília Mendonça e dupla Maiara e Maraisa divulgam música contra violência doméstica

Maraísa, Maiara e Marília Mendonça em vídeo no Instagram Foto: Instagram/ @mariliamendoncacantora

Após a repercussão do caso do DJ Ivis, que agrediu a esposa, Pamella Holanda, Marília Mendonça e Maiara e Maraisa uniram forças para lançar uma música contra o machismo e a violência contra a mulher.

As cantoras sertanejas, que têm juntas o projeto As Patroas, cantaram um trecho da canção, que estará no repertório da próxima live das três, e compartilharam nas redes sociais.

"Quem acompanha nosso trabalho sabe que estamos selecionando o novo repertório das Patroas que será apresentado na nossa próxima live. Essa é uma das músicas que está selecionada há alguns meses", iniciou Marília na legenda do post.

"No dia que escutamos ela, choramos as três. Estávamos preparando um trabalho especial para essa música de conscientização sobre a importância da denúncia contra a agressão a mulher, justamente por saber que somos referências pra muitas no Brasil, que passam todos os dias por situações parecidas e por muitas vezes se sentem desencorajadas a denunciar", explicou.

"Não deu pra esperar. Não temos mais tempo. Estamos aqui com você. Ligue 180 e denuncie! Você não está sozinha", finalizou. A letra da música diz: "Tire suas mãos de mim, quando eu te conheci você não era assim, não te devo explicações de nada, não tenho medo da sua ameaça. É que pra você é só ciúmes, mas isso é doença e você não assume, seu amor é mal acostumado a gritar e proibir".