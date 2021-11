Marília Mendonça é capa da revista 'Forbes' com Maiara e Maraisa

Marília Mendonça e Maiara e Maraísa Foto: Instagram/ @maiaraemaraisa

Maiara e Maraisa divulgaram nesta terça-feira, 17, a capa para a Forbes que estrelaram ao lado de Marília Mendonça. A cantora foi vítima de acidente aéreo no último dia 5.

As artistas do projeto As Patroas compartilharam a publicação nas redes sociais. Na legenda do post, a dupla ressaltou que essa é a primeira capa sertaneja da revista e dedicaram à amiga.

“Marília sempre falou que o lugar correto da mulher é o lugar de destaque. Sempre ensaiamos juntas entrevistas e programas que sonhávamos em ir e quem a conheceu sabe o quanto essa capa era desejada e aguardada por ela”, escreveram.

“É por você e pra você mais essa conquista! A primeira capa sertaneja da Forbes. As Patroas no lugar em que elas sempre lutaram para estar!”, finalizou.

A Forbes havia informado no dia da morte da cantora que o acidente aéreo ocorreu minutos antes de a revista ser enviada para a gráfica. Segundo a publicação, durante o ensaio fotográfico, a cantora comentou que estava vivendo um sonho: “Nunca imaginei sair na Forbes! Nunca imaginei participar de um ensaio de moda!”.