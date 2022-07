Marília Mendonça é a artista mais ouvida no Spotify Brasil em 2022

Marília Mendonça é a artista mais ouvida no Spotify Brasil no primeiro semestre de 2022. Foto: André Cardoso

Marília Mendonça segue fazendo história na música. Além de ter sido a artista mais ouvida do Spotify Brasil por dois anos consecutivos (2019 e 2020), ela também foi recordista de streams global na plataforma em novembro de 2021. Agora, oito meses após sua morte, ganhou mais um destaque.

Segundo o Spotify Brasil, Marília Mendonça foi a artista mais escutada da plataforma no primeiro semestre de 2022, no período de 1º de janeiro a 7 de julho.

A rainha da sofrência ultrapassa 9,7 milhões de ouvintes mensais e seu repertório segue entre as músicas mais tocadas no Top 50 Brasil com as canções Mal Feito (Hugo & Guilherme), Vai Lá em Casa Hoje (George Henrique & Rodrigo) e Esqueça-me se for Capaz (Maiara & Maraisa).

Vale ressaltar que os números altos não são apenas no Spotify. No YouTube, por exemplo, a artista se tornou a primeira brasileira a atingir mais de 11 bilhões de visualizações, como destaca a própria descrição de seu canal, que ultrapassa 24 milhões de inscritos.