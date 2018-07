Marília Mendonça diz que já vendeu coxinha e chocolate antes da fama

Marília Mendonça posa para foto mostrando corpo 20 quilos mais magra; cantora contou que vendia coxinha e chocolate antes de fama. Foto: Instagram / @mariliamendoncacantora

Bastante ativa nas redes sociais, a cantora Marília Mendonça usou o Instagram mais uma vez para mostrar a evolução do seu processo de reeducação alimentar. Ao todo, segundo a própria, já se foram 20 quilos.

A informação foi compartilhada pelo Stories no perfil de Marília. Ela ainda usou a função para responder mais perguntas enviadas pelos fãs.

Um deles perguntou se a loira já havia trabalhado em alguma outra coisa fora da música, e ela disse que sim. "Já vendi coxinha com a minha mãe. Vendia bombom também", contou. Outro perguntou o que ela mais ama em si mesma. "Persistência", disse.

Em outra resposta, Marília revelou como espera estar em 10 anos. "No mei [sic] do mato, dois filhinho [sic], sem televisão nem celular."

Em maio deste ano, a cantora surpreendeu os fãs ao surgir mais magra, mais loira e com os cabelos mais curtos. A mudança foi um prêmio por ter alcançado sua meta de perda de peso após um processo de reeducação alimentar.

Poucos dias depois, ela usou o Instagram novamente para desabafar sobre as críticas que recebeu depois de emagrecer e revelou que sua saúde estava em risco. "'Blá, blá, blá, cadê o empoderamento, você não era feliz do jeito que era?'. Eu sempre fui a mulher mais feliz do mundo, mas... Deixaria de ser se tivesse que começar a cancelar shows por qualquer tipo de doença, e olha... O bicho tava começando a pegar. Na verdade, já tinha começado faz tempo", escreveu.