Marília Mendonça compartilha vídeo de cantora ignorada por Silvio Santos

Em abril, quando Datena havia anunciado que iria da área do jornalismo policial para o entretenimento, Silvio Santos lamentou o fato em seu programa: "O Datena agora vai fazer programa no domingo, onde é que já se viu? E vai deixar o filho no lugar dele. Acabou a carreira do Datena. Fazer programa de domingo e deixar o filho no lugar dele na Band, acabou a carreira dele. Tem artista que é assim: quando tá no ápice, resolve cair pra não levantar mais. Onde é que já se viu, o Datena fazer programa no domingo e concorrer com os outros programas no domingo?". Datena, por sua vez, ironizou os comentários feitos por Silvio: "Estou arrasado. Acabou com meu dia, acabou com minha semana, porque o Silvio Santos continua sendo o Pelé da TV brasileira, é minha referência. [...] Esperava isso de todo mundo, menos do Silvio."

Foto: Reprodução de cena de 'Programa Silvio Santos' (2018) / SBT | Instagram / @datenareal