Marília Mendonça canta junto com artista de rua em semáforo; assista

Já imaginou ter seu trabalho reconhecido por um ídolo? Um cantor que se apresentava na rua recebeu a atenção e o carinho da cantora Marília Mendonça em um semáforo de Goiânia, em Goiás, nesse domingo, 21.

A cantora voltava de um show do grupo Sorriso Maroto quando se deparou com o homem de microfone na mão e caixa de som ao lado, cantando Impasse, uma de suas músicas. Ela, então, abriu o vidro do carro, pegou o microfone e cantou junto com ele.

“Estou muito feliz, meu Deus! É minha artista preferida, Marília Mendonça. Vai com Deus minha linda”, disse o homem. Como o semáforo já estava aberto e os carros que vinham atrás já buzinavam, ela só teve tempo de lhe dar algumas notas em dinheiro antes de seguir seu caminho.

