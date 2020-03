Marília Mendonça cancela show por causa do novo coronavírus: ‘Para preservar a saúde de todos’

Marília Mendonça Foto: Instagram / @mariliamendoncacantora

Por causa do status de pandemia do novo coronavírus determinado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e o registro de casos no Brasil, a cantora Marília Mendonça decidiu cancelar um show que ocorreria em Umuarama, no noroeste do Paraná, neste sábado, 14.

A medida visa a "segurança e o bem-estar de todos envolvidos no evento, como medida preventiva" ao avanço do novo coronavírus, diz o comunicado oficial publicado nas redes sociais pela empresa responsável pela carreira de Marília Mendonça.

A apresentação ocorreria na Expo Umuarama 2020.

Muitos fãs ficaram chateados com a decisão e Marília Mendonça decidiu divulgar uma carta, assinada em nome dela mesma, no perfil oficial no Instagram, explicando como serão analisados os shows que estavam agendados durante a crise do novo coronavírus. O comunicado foi divulgado nesta segunda-feira, 16.

“Todos sabem do meu amor pela música e pelos meus fãs, mas é o momento de demonstrarmos esse sentimento agindo com responsabilidade, buscando formas de impedir a disseminação do coronavírus no Brasil. Por mais que o meu desejo sempre seja o de estar nos palcos fazendo o que mais amo, me posiciono favorável àqueles que suspenderam, adiaram e até mesmo cancelaram eventos públicos e privados com forma de contribuir para a preservação da saúde de todos”, declarou a cantora.