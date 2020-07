Marília Mendonça anuncia término com Murilo Huff e nega traição

Marília Mendonça confirma que terminou o relacionamento com Murilo Huff Foto: Reprodução Instagram/ @mariliamendoncacantora

A cantora Marília Mendonça anunciou o término de seu relacionamento com Murilo Huff, nesta segunda-feira, 20, em seu Instagram. Os pais de Leo, de sete meses, estavam junto desde maio de 2019.

As teorias de que o casal havia se separado começaram desde a última sexta-feira, 17, nas redes sociais, após os dois deixarem de se seguir e deletarem fotos juntos. Porém a sertaneja se pronunciou após o jornal Extra publicar uma matéria nesta segunda especulando que o motivo do término teria sido ciúmes e traição.

“Que fique claro que meu término não teve nada a ver com ciúmes ou traição. Se eu parei de seguir ele, é porque dói ficar vendo a pessoa o tempo inteiro. As pessoas têm sentimento, existe sentimento por trás de um relacionamento.”

Após a declaração da ex-namorada, Murilo Huff também se posicionou sobre o término em suas redes sociais. O cantor afirmou que ele e Marília estão bem um com o outro e também condenou os boatos.

“Qualquer hora, vocês vão postar ou comentar alguma mentira ou mensagem de ódio contra alguém que talvez não tenha uma estabilidade emocional e que pode acabar tirando a própria vida, isso é muito sério,” escreveu Huff.

Marília ainda reiterou em seus stories que admira Murilo e que, quando tudo isso passar, o pai do Leo poderá visitar seu filho sempre que quiser. “Ele é um cara muito respeitador e tenho orgulho de ter o meu filho com ele.”

O casal divulgou o início do relacionamento para os fãs no ano passado, um mês antes de Marília revelar que estava grávida do Leo, em junho de 2019.