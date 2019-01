Marília Mendonça ajuda a varrer chão após show em Fortaleza; veja

Clara Daly, de 15 anos, foi responsável por outra das boas histórias de 2018 ao ser a única passageira em um voo nos Estados Unidos que se prontificou a ajudar o deficiente visual e auditivo Tim Cook. Ele estava com dificuldades para se comunicar com a tripulação. Depois do primeiro contato, a viagem foi mais animada com os dois conversando e conhecendo a história um do outro. Para se comunicar com Tim, Clara fazia o gesto de cada letra para que ele pudesse senti-las com as mãos. Confira mais aqui.

Foto: Lynette Scribner/Facebook