Marília Gabriela revela real motivo para ter saído da TV: 'Não aguentava mais'

'Eu repetia pessoas, entrevistados começaram a se repetir', disse Marília em entrevista ao canal no YouTube do filho Foto: Youtube/ Téte a Theo

Uma das maiores jornalistas e apresentadoras do País, Marília Gabriela tem feito falta nas televisões brasileiras já que, desde 2016, não aparece mais na programação nacional. Morando em Portugal, ela contou o real motivo de ter se aposentado há seis anos em uma entrevista ao canal do YouTube do seu filho, Theo Cochrane.

"Eu não aguentava mais. Não aguentava mais. Eu repetia pessoas, entrevistados começaram a se repetir e se repetir, e aquilo foi perdendo o encanto, a gana, a garra do começo. Eu fiquei muitos anos fazendo”, desabafou Marília A apresentadora continuou e deu mais detalhes sobre a relação com seu antigo trabalho:

"Eu tive uma situação na televisão brasileira que pouquíssima gente percebeu, que eu acho que nunca houve no mundo: eu trabalhei em dois canais da TV aberta [TV Cultura e SBT] e em um canal da TV fechada [GNT]. Três emissoras totalmente diferentes. E eu fazia as três. Eu me entreguei sempre a isso, primeiro de tudo porque eu queria me realizar em alguma coisa; segundo foi para criar vocês dois [Theo e Cristiano, filhos de Marília] da melhor maneira que eu pudesse".

Contudo, em um dia, a jornalista não suportou mais a pressão de trabalhar na televisão: "Eu cansei! Chegou um dia em que eu, no SBT, estava lá dentro e parei, e me vi fazendo uma pergunta tão estúpida, tão idiota para um entrevistado meu... eu saí de lá e falei: 'Não quero mais'. Porque eu estava me repetindo tanto que não tinha mais apego ao meu trabalho".

Theo perguntou ainda sobre uma possível volta à televisão, mas a apresentadora negou: "Eu fiquei muito tempo [na TV]. Eu falei da infância de vocês, que eu deixei você e Cristiano. Eu me entreguei à profissão a vida inteira como se estivesse fugindo de alguma coisa, isso é uma coisa que eu estou pensando aqui, na vida, em silêncio, sozinha", respondeu, se referindo à Portugal.