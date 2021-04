Marília Gabriela lembra de relacionamento com Gianecchini no Dia do Beijo

Marília Gabriela e Reynaldo Gianecchini foram casados por sete anos Foto: Instagram/ @gabi_mariliagabriela

Marília Gabriela, 72, surpreendeu os seguidores no Dia do Beijo, nesta terça-feira, 13. A jornalista celebrou a data compartilhando uma foto beijando o ex-marido, Reynaldo Gianecchini, 48.

Os artistas foram casados entre os anos 1999 e 2006 e mantêm uma relação de amizade até os dias atuais. Na legenda da publicação, Marília relembrou o relacionamento e citou um poema.

“Hoje é o Dia do Beijo, né? Então, aí vai um beijo dos bons e um Carlos Drummond de Andrade para comemorar: ‘O mundo é grande e cabe nesta janela sobre o mar. O mar é grande e cabe na cama e no colchão de amar. O amor é grande e cabe no breve espaço de beijar”, escreveu ela.

“Feliz Dia do Beijo, baixinho, Reynaldo Gianecchini. Feliz Dia do Beijo, amores todos meus. Muitos, muitos beijinhos e bom dia para vocês, desta sempre sua, G”, concluiu Gabriela.

Reynaldo deixou um comentário na publicação: “Feliz dia!”. O ator também repostou a lembrança em seu perfil. “Ô trem bão!”, brincou ele.

Os seguidores elogiaram o clique e a relação dos dois artistas. “Eu shippo esse casal até hoje, meu Deus! Riqueza”, disse uma internauta. “Duas pessoas lindas, incríveis, inteligentes e boas”, elogiou outra. “Está me deixando sonhar, Gabi!”, brincou uma terceira.