Marília Gabriela faz homenagem ao ex, Reynaldo Gianecchini, no Instagram

Apresentadora escreveu para ex-namorado em rede social Foto: Reprodução/Instagram

O ator Reynaldo Gianecchini, que completa 44 primaveras neste sábado, 12 de novembro, recebeu uma homenagem carinhosa de sua ex, a atriz e apresentadora Marília Gabriela. "Esse lindo homem que tanto amei, hoje um belo amigo, faz aniversário. Feliz Ano Novo, Giane querido. Saúde, sucesso, amor, o que você desejar nesta vida. Mil beijos afetuosos.", dizia sua mensagem postada no Instagram junto com uma foto dos dois.

Além de Marília Gabriela, muitos fãs aproveitaram a ocasião (e a rede social da apresentadora) para deixar mensagens de felicitações pela data e pela amizade do ex-casal. "Parabéns para a mulher mais sortuda do Brasil, ter casado com um homem ético, inteligente e ainda por cima lindo, merece todos os parabéns. Parabéns para o Reinaldo também, que Jesus continue o abençoando com mais saúde!", dizia um dos posts.

Gabi e Giane ficaram juntos por oito anos, mas o fim da relação não significou o fim da amizade entre ambos. Por isso, o gesto de carinho da apresentadora foi muito elogiado pelos seguidores. "Lindo vcs com esse afeto todo. Pura elegância e refino de caráter. Beijo nos dois. Parabéns, Reinaldo!", escreveu um fã. "Ele é lindo por dentro e por fora admiro muito ele, sou fã desde de Edu de laços de família. Parabéns Gabi por ter um amigo tão especial ao seu lado", dizia outro post.