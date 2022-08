Marilene Galvão, da dupla sertaneja As Galvão, morre aos 80 anos

Em 2021, as irmãs encerraram a carreira como dupla sertaneja por motivo de saúde. Foto: Instagram/@fcasgalvao

Morreu aos 80 anos, nesta quarta-feira, 24, em São Paulo, a cantora Marilene Galvão, da dupla sertaneja As Galvão , pioneiras do sertanejo feminino. A causa da morte da artista não foi revelada até o momento. O velório e o sepultamento de Marilene serão realizados na próxima quinta-feira, 25, em Paraguaçu Paulista, segundo o fã-clube oficial da dupla. Entre os principais sucessos das cantoras estão os clássicos Beijinho Doce e Carinha de Anjo.

"É com grande pesar que através dessa mensagem, comunicamos o falecimento, às 14h30 em São Paulo, da nossa rainha soberana Marilene Galvão", começou a nota.

"Em breve traremos mais notícias. Para agora, contamos com as orações e apoio de vocês! Nós cremos na ressurreição e acreditamos que nossa menina descansou, e em um bom lugar desfrutará do seu descanso", finalizou.

Em 2021, as irmãs encerraram a carreira como dupla sertaneja, que tem o maior tempo de atividade no País: 74 anos. Na ocasião, Mary, 83, contou que Marilene sofria de Alzheimer , chegando esquecer as letras das músicas. As irmãs eram embaixadora da Associação Brasileira do Alzheimer e se apresentavam em hospitais e casas de recuperações para pessoas que lidam com a doença, antes do quadro dela se agravar.

Com o apoio do pai, um alfaiate amante da música, a dupla começou cantando tangos e serestas com sete e cinco anos, respectivamente, em programas de rádio da região de Paraguaçu Paulista.

As Galvão possuem um memorial mantido pela Prefeitura de Paranguaçu Paulista, ajudaram a criar não somente a música, mas também o que hoje conhecemos como o Dia do Sertanejo, celebrado anualmente em 3 de maio.