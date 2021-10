Marieta Severo conta que as sequelas da covid-19 prejudicam o seu trabalho

Marieta Severo como Vó Noca, sua personagem de 'Um Lugar ao Sol' Foto: Globo/Fábio Rocha

Marieta Severo teve covid-19 em dezembro de 2020, quando ficou internada por oito dias. A atriz revelou que a doença deixou sequelas e ela tem sentido seus efeitos nas gravações da nova novela das nove Um Lugar ao Sol.

“Fiquei com muita fadiga e com lapsos de memória. Eu tenho uma neta de 18 anos que teve duas vezes, e ela me falou disso”, contou a atriz ao podcast Novela das 9, do Gshow.

Na trama, ela interpreta Noca, a avó de Lara, vivida por Andréia Horta, que também teve covid-19 e apresenta dificuldade de memória.

“A Andréia Horta também. Nós duas tivemos juntas, então quando voltamos a gravar, foi um apoio muito grande uma para a outra. Ela foi maravilhosa comigo, a gente se entendia. Quando uma olhava para a cara da outra e fazia ‘ops’… eu vi que era uma sequela. Essas sequelas estão diminuindo, mas a gente sabe que elas podem ficar de maneiras que você não avalia muito. É uma doença muito traiçoeira”, contou Marieta.

Além da sua doença, Severo enfrentou ainda um AVC do marido, Aderbal Freire. A veterana de 74 anos disse que voltar a gravar novela tem ajudado a superar esse período desafiador.

“Foi um trabalho salvador. Eu estava em uma situação pessoal muito difícil por causa do AVC do meu marido, em uma situação de pandemia dificílima, perdendo gente muito querida, e em uma situação política do país catastrófica. Então, ter a ficção para me salvar disso tudo foi fundamental. Eu consegui sobreviver a essas três coisas muito difíceis graças à Vó Noca”, contou a atriz, exaltando sua personagem.

Noca é uma senhorinha mineira, dona de casa, por quem a atriz assumiu os cabelos brancos. “Estou aqui com meu cabelinho branco porque estou achando legal – prático e funcional. Eu me cuido, sou uma pessoa que fez ginástica a vida inteira. O que eu mais repito pra todo mundo é a fala de A Dona da História, quando a mais jovem encontra com a outra: ‘O que eu faço pra ficar bem?’. ‘Faça ginástica!’.”

Marieta reforça que esse é o conselho que dá às suas filhas e netas, cuidar do seu corpo. “Eu me cuido, mas como atriz quero estar a serviço de personagens da minha idade. Não dá pra fingir e fazer uma mulher de 30, 40, 50… Eu tenho as minhas marcas. E quero estar bem e adequada para personagens da minha idade“, completou.