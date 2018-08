Marido de Simone nega briga com Simaria: 'A gente é família'

Cantora Simone ao lado do marido Kaká Diniz. Foto: Instagram.com/kakadiniz1

Kaká Diniz, marido da cantora Simone, usou o Instagram Stories nessa quarta-feira, 13, para esclarecer notícias recentes de que ele não se dá bem com Simaria e que ambos estariam brigados.

A história se intensificou quando o jornalista Leo Dias falou durante o programa Fofocalizando, do SBT, que o empresário e a cunhada teriam uma "rixa" e que não se seguem nas redes sociais.

"Quando o Leo Dias falou essa história de eu não seguir mais a Simaria ou Simaria não me seguir, essa questão de seguir ou deixar de seguir é uma besterirea do mundo", disse.

"Se eu não sigo ela ou ela não me segue, não significa que eu tenho raiva da Simaria, que eu não falo com ela ou que ela não gosta de mim e que a gente está em briga. Vocês esquecaram que a gente é família? A gente é família", completou.

O empresário comentou ainda a fala do jornalista, que teria afirmado que, quando Simone cantava em bandas de forró, antes do sucesso com a dupla, ele tentava fazê-la seguir carreira solo.

"Na época do Forró do Muído, Simone nem comigo era casada. Eu conheci Simone como dupla, no forró, mas não era no Forró do Muído. Ambas conseguiram atingir o sucesso a vida toda porque foi a única dupla sertaneja de mulheres que eu vi que esteve três vezes no sucesso. Elas estiveram com Frank Aguiar, no Forró do Muído e agora como dupla", disse.

"Pegaram essa informação e tentaram distorcer e criar uma história que não existe. Eu sou o maior apoiador da dupla", afirmou. Ele disse ainda ser grato pelo tempo que trabalhou com as duas e que resolveu sair da equipe para focar na própria carreira. "Não tenho nada contra as duas, pelo contrário: sou totalmente a favor, sempre fui e sempre serei".