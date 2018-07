Marido de Simone compartilha vídeo do nascimento do filho

Kaká Diniz, marido da cantora Simone, republicou um vídeo mostrando o nascimento do seu filho Henry. Foto: Instagram.com/kakadiniz1

Kaká Diniz, marido da cantora Simone, da dupla com Simaria, republicou um vídeo no Instagram nesta última quinta-feira, 3, comemorando o aniversário de três anos de Henry, filho do casal. O vídeo é de 2014, mas mostra momentos da gestação de Simone: desde as primeiras consultas médicas, passando pela escolha do enxoval até o parto em si.

"Te amo muito, filho. Você foi muito esperado. Que você seja um homem de Deus, honesto, apaixonado pela família, assim como nós somos", disse Simone na consulta em que ouve o coração do seu filho pela primeira vez. "Henry veio para encher nossa casa de felicidade, nosso coração de alegria e completar nossa família", comentou Kaká após o parto.

Simaria também aparece no vídeo, visitando a irmã no hospital e pegando Henry nos braços pela primeira vez.

Veja abaixo os vídeos:

Nascimento do nosso pequeno... PARTE 1 @belloproducoes Uma publicação compartilhada por Kaká Diniz (@kakadiniz1) em Ago 3, 2017 às 11:09 PDT

Nascimento Henry #PARTE 2 Uma publicação compartilhada por Kaká Diniz (@kakadiniz1) em Ago 3, 2017 às 11:26 PDT

Nascimento Henry #PARTE 3 Uma publicação compartilhada por Kaká Diniz (@kakadiniz1) em Ago 3, 2017 às 11:25 PDT

Nascimento Henry #PARTE 4 Uma publicação compartilhada por Kaká Diniz (@kakadiniz1) em Ago 3, 2017 às 11:25 PDT

Nascimento Henry #PARTE 5 Uma publicação compartilhada por Kaká Diniz (@kakadiniz1) em Ago 3, 2017 às 11:25 PDT

Nascimento Henry #PARTE 6 Uma publicação compartilhada por Kaká Diniz (@kakadiniz1) em Ago 3, 2017 às 11:24 PDT

