Marido de Paulo Gustavo fala sobre estado de saúde do ator: 'Vencendo o vírus'

O ator e humorista Paulo Gustavo é casado com Thales Bretas desde 2015 Foto: Instagram/@thalesbretas

O marido de Paulo Gustavo, Thales Bretas, compartilhou um comunicado sobre o estado de saúde do ator nesta terça-feira, 16. O humorista foi internado com covid-19 no sábado, 13, em um hospital no Rio de Janeiro.

Em publicação no Instagram, o médico dermatologista revelou que o marido está se recuperando da doença e pediu que os familiares e amigos fizessem uma corrente de oração.

"Paulo Gustavo precisou se internar por complicações da covid. Mas, graças à equipe médica e a corrente de energia e orações, ele está vencendo o vírus e melhorando a cada dia. Ele está louco para voltar a fazer a gente rir", escreveu Thales.

"Peço que continuemos rezando em conjunto: às 12h, 15h e 18h. Todos os dias para que ele se recupere o mais rápido possível! Não consigo responder a todos, mas agradeço todas as mensagens de carinho e fé! Estão funcionando muito", acrescentou.

Na legenda da postagem, ele fez um apelo aos seguidores, alertando sobre os perigos da doença. "Esse vírus é realmente muito traiçoeiro, agressivo e contagiante! Por favor, quem puder, fique em casa, se cuide, use máscara e álcool gel o tempo todo! Continuemos nas orações! Ele vai ficar bem".

A mãe do ator, Déa Lúcia Amaral, que é inspiração para a personagem Dona Hermínia, um dos maiores sucessos do filho, compartilhou o mesmo comunicado e deixou uma mensagem a todas as mães que estão passando pela mesma situação que ela. "Minha solidariedade a todas as mães que, como eu, estão aflitas pela melhora de seus filhos", afirmou.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais