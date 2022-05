Marido de Carlinhos Maia diz que bandidos entraram com senha em apartamento

Casados desde 2019, Lucas Guimarães e Carlinhos Maia tiveram seu apartamento em Maceió (AL) invadido no último final de semana. Foto: Instagram/@lucasguimaraes

Lucas Guimarães, marido do influenciador digital Carlinhos Maia, revelou mais informações sobre o assalto realizado no apartamento deles em Maceió (AL) no último final de semana.

Guimarães, que também trabalha com internet, utilizou os Stories do Instagram para dizer que os bandidos sabiam a senha para entrar na casa. "As coisas ficam piores do que já estão. Eles não arrombaram a porta da frente, entraram com a senha. Ai, senhor da glória, triste demais”, escreveu.

Na noite de domingo, 29, Maia contou aos seguidores que o apartamento dele havia sido invadido e disse que os assaltantes levaram relógios, um cofre com jóias e uma bolsa de marca. O prejuízo é estimado em R$ 5 milhões.

Lucas Guimarães está em Cancún, no México, e compartilhou informações sobre o assalto no apartamento dele e de Carlinhos Maia em Maceió. Foto: Instagram/@lucasguimaraes

Guimarães também fez um desabafo e disse que um dos motivos pelos quais começou a fazer terapia foi por ter "desconfiança em tudo e em todos".

"Andava cismado com tudo, andava paranóico e com medo das pessoas ao nosso redor. Não consigo mais confiar em quase ninguém e quando essas coisas nos acontecem, o coração fica pequeno demais. Confiar para quê? Para quebrar a cara?", publicou o influenciador.