Marido de Ana Hickmann comemora recuperação após ser internado

Ana Hickmann e seu marido, Alexandre Correa Foto: Instagram / @ahickmann

Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, falou sobre seu processo de recuperação após ser internado com uma infecção na glândula parótida, que faz parte das glândulas salivares, na quinta-feira, 2. Em stories no Instagram, o empresário apareceu já de pé e apresentou os resultados de exames recentes.

"Chegaram aqui os primeiros resultados, os definitivos. A hipótese de [a infecção] ser câncer está descartada. Vitória", comemorou Correa.

O empresário disse que, agora, deve permanecer internado no Hospital Albert Einstein para se recuperar: "não sei quantos dias ainda vou ter [de internação], mas eu estou aqui de pé, feliz com essa notícia de não ser câncer, e vamos para frente".

A apresentadora Ana Hickmann também publicou stories no Instagram em que agradece pelo apoio dado a ela e ao marido. "Eu quero agradecer a todas as mensagens que venho recebendo desde ontem", disse.

Alexandre Correa falou sobre seu estado de saúde em stories no Instagram Foto: Instagram / @alewin71

"Ele [Alexandre] já está melhor, está reagindo, a infecção está sendo controlada, mas ainda vai ficar internado por um bom tempo. Ele também está sendo muito bem cuidado, e eu estou torcendo para ele voltar o quanto antes para casa", completou Ana.

Internação de Alexandre Correa

O empresário foi internado na quinta-feira, 2, no Hospital Albert Einstein, e foi diagnosticado com uma infecção na glândula parótida. Correa usou as redes sociais para explicar o caso: "há quatro dias comecei com uma inflamação no pescoço e 'fui levando'. De manhã, acordei e meu pescoço estava bastante inchado. Vim correndo para o [hospital] Albert Einstein".

A apresentadora Ana Hickmann, casada com Correa, comentou o caso e lamentou a internação do marido. "Infelizmente, o meu marido está internado. Ele está com uma infecção e está sendo tratado. Gostaria de agradecer todas as mensagens de carinho", disse.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais