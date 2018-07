Mariano sofre acidente enquanto esquiava no Japão 

Cantor falou sobre o assunto de forma bem-humorada Foto: Reprodução/ Histórias Intagram @mariano

Mariano sofreu um pequeno acidente enquanto esquiava no Japão: ele deslocou o ombro. O cantor estava no país para um turnê com Munhoz e aproveitou para esquiar, mas acabou no hospital.

Nas histórias do Instagram, ele postou vídeos bem humorado falando da situação. "Se eu não sair com pelo menos um arranhão de um lugar, não é o Mariano", brincou. Ele ainda disse que está encerrando sua 'carreira' de esportes radicais. Em outubro de 2016, Mariano sofreu um acidente grave durante a gravação do Caldeirão do Huck e chegou a ser internado na UTI.

O cantor ainda postou uma foto com a equipe do hospital, que descobriu que ele era um artista brasileiro: