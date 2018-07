Mariano rompeu tumor benigno em acidente em quadro do 'Caldeirão do Huck'

Mariano sofreu acidente durante ensaios para o quadro Saltibum, do 'Caldeirão do Huck'. Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Mariano, da dupla sertaneja Munhoz e Mariano, descobriu um cisto benigno no cérebro após sofrer um acidente durante os treinos do quadro Saltibum, do Caldeirão do Huck, no último dia 18. O cantor foi internado e ficou quatro dias na UTI, porque, quando bateu a cabeça, o tumor se rompeu. As informações são da coluna O Dia, de Leo Dias.

Ronaldo Gorga, médico de Mariano, disse à coluna: "O cisto se rompeu, mas não era grande o suficiente para causar um problema maior. De tempos em tempos ele vai ter que fazer novos exames". O especialista ainda disse que o cantor já está liberado para fazer shows.

O cantor já foi liberado do hospital onde estava, o Barra D'Or, no Rio, mas, há alguns dias, ele voltou lá para fazer alguns exames. No mesmo dia, viajou para Campo Grande acompanhado da mãe e continua tomando medicações.

Mariano bateu a cabeça durante os treinos do quadro do programa de Luciano Huck. Em um dos saltos, ele bateu com a nuca no trampolim da piscina do Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), no Rio de Janeiro. Mariano precisou ir ao hospital e teria levado dez pontos na cabeça. Depois do acidente, os treinos foram suspensos.