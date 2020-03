Mariano, que faz dupla com Munhoz, está com coronavírus

O jornalista faz parte do rodízio de âncoras do 'Jornal Nacional' aos fins de semana, e atua na TV Rádio Clube, afiliada da Rede Globo no Piauí. Ele foi diagnosticado com o novo coronavírus em 19 de março e chegou a ser internado, precisou ser colocado em aparelhos para respirar, mas em 25 de março mostrou sinais de melhora .

Foto: Globo/ Reprodução