Mariana Ximenes fala sobre passar quarentena com a mãe: ‘troca muito grande’

A atriz Mariana Ximenes está passando a quarentena junto com a mãe, Fátima Ximenes Foto: Rede Globo / Reprodução

A atriz Mariana Ximenes participou de uma live na quarta-feira, 26, com a atriz Antonia Frering e contou alguns detalhes sobre a sua quarentena. Ela está passando o período junto com a mãe, Fátima Ximenes, depois de pedir para a mãe vir morar com ela.

“Hoje a minha mãe está morando no Rio de Janeiro, eu em São Paulo. Mas com a pandemia eu falei ‘mãe,você não vai ficar sozinha aí não, vem comigo, a gente fica juntas aqui’”, revelou a atriz na transmissão realizada no Instagram de Antonia.

Mariana comentou que saiu de casa com 17 anos, e que retomar a convivência diária tem sido um “grande aprendizado”: “Às vezes a gente tem uns arranca rabos, não tem jeito, mas é uma convivência linda porque ela não sabia mais como era meu dia a dia. Tem sido uma troca muito grande, muito rica”.

Além da convivência, Mariana também tem pedido para a mãe ajudar ela a gravar alguns trabalhos em casa, uma necessidade que surgiu com a pandemia. “Tem coisa que não dá pra eu me filmar, aí comprei aparatos, coisas pra me ajudar, mas às vezes não tem jeito, precisa de um operador. Eu falo ‘mamãe, vamo lá’, com toda calma do mundo. Ela não gosta muito não, mas faz com o maior carinho”, afirmou a atriz.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais