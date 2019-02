Mariana Rios se impressiona com consumo excessivo de álcool no carnaval

A atriz e cantora Mariana Rios. Foto: Instagram/@marianarios

A atriz Mariana Rios ficou impressionada com algumas cenas que viu em um bloquinho de rua no último fim de semana. As cenas resultantes do consumo excessivo de bebidas alcoólicas por quem estava curtindo o carnaval a deixaram "em choque", segundo relatou nos stories do Instagram nesta segunda-feira, 25.

"Mesmo hoje com internet, com tanta informação, com tudo ao nosso alcance, ver pessoas caídas no meio da rua, na calçada, quatro horas da tarde, completamente bêbadas, perdidas, com grupo de amigos em volta filmando, uns rindo, outros tentando chamar ambulância [...] Foi feio, foi horrível ver a situação delas", disse a atriz.

Mariana quis passar um alerta para seus seguidores. "A gente precisa muito colocar a mão na consciência, ainda mais nessa época de carnaval, [porque] as pessoas se jogam mesmo, parece que não tem amanhã e essa coisa de bebida - 'ah, não uso drogas, só bebo' - é muito sério, muito grave", comentou.

A respeito das pessoas que bebem e dizem que têm controle total sobre a situação, a atriz disse que "as coisas não são assim". "Todo mundo tem problemas, às vezes a gente está em um momento mais vulnerável, se sente mais fraco e recorre a esse tipo de coisa", afirmou Mariana.

Citando as consequências do consumo excessivo de álcool, ela fez um questionamento: "Para quê começar com uma coisa assim, para experimentar, para fazer amizade para depois isso te trazer tanta coisa ruim e virar uma doença? Uma doença que merece respeito, por isso fico chateada, por isso o post do Fabio Assunção", comentou.

Mariana Rios foi uma das artistas que saíram em defesa do ator por conta de diversas piadas e brincadeiras que têm sido feitas envolvendo a dependência química dele.

Uma mensagem divulgada nas redes sociais com uma foto de Assunção traz o seguinte texto: "Além da figura pública, apresento a vocês um ser humano portador de uma doença chamada dependência química. Alguém faz piada com atores que têm câncer?"

Mariana terminou sua declaração com mais uma recomendação para as pessoas: "Fiquem perto dos seus amigos que estão entrando nessa e cuide de você. Não precisa disso para ser feliz, de bebida, de droga. Só precisa da gente, de olhar com carinho pra gente", disse.