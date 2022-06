Mariana Rios e DJ Jopin lançam releitura de 'Frevo Mulher'

Mariana Rios e DJ Jopin fazem releitura de 'Fervo Mulher', sucesso de Zé Ramalho. Foto: Instagram/@marianarios e @jopin

Nesta sexta-feira, 3, Mariana Rios lançou mais um single e desta vez em parceria com o DJ Jopin. Os artistas fizeram uma releitura de Frevo Mulher, sucesso na voz de Zé Ramalho.

A nova versão de Frevo Mulher chega para animar o público e tem o intuito de enaltecer traços da cultura nordestina com um toque eletrônico.

"É sempre especial a oportunidade de trabalhar em uma releitura de sucesso. Sou muito fã das músicas de Zé Ramalho e poder representá-lo de uma forma tão linda ao lado do DJ Jopin é realmente um presente. Estou ansiosa pela repercussão", diz Mariana Rios, em entrevista ao Estadão.

O convite para fazer o remix surgiu do DJ Jopin e ele não esconde a admiração pela atriz e apresentadora: "Fora a admiração profissional, ela é uma pessoa incrível, achei que seria uma intérprete perfeita para essa obra".

Entre o lado cantora e atriz, Mariana Rios também tem a parte apresentadora e é ela quem vai comandar a nova temporada da Ilha Record. "Estou muito grata e feliz por ter recebido o convite da RecordTV. A equipe é incrível, todos abraçaram meu estilo e maneira de ser", fala.

"Quero doar o meu tempo e me colocar inteiramente disponível para o projeto. Espero que seja um grande sucesso, vamos todos trabalhar para isso", diz.

Sobre conciliar todos os trabalhos, Mariana Rios explica que é muito disciplinada com a rotina: "Tenho disciplina com os trabalhos e a experiência de poder trabalhar com as duas artes é incrível".