Mariana Goldfarb ironiza padrão de beleza em seu Instagram

Mariana Goldfarb e o namorado, Cauã Raymond Foto: MIGUEL SA / INDEX / DIVULGAÇÃO

A apresentadora e modelo Mariana Goldfarb foi bastante elogiada ao esbanjar sarcasmo em um post no Instagram. Adepta das sobrancelhas naturais, sem desenho perfeitamente delimitado, ela tirou uma foto bem de perto, com as sardas e os pelinhos 'fora do lugar' à mostra.

"Tem uns fios fora do lugar! E agora? Acho melhor nem sair de casa. Tô arrumada pra dormir mesmo", ironizou. Ela recebeu uma enxurrada de elogios pela atitude. "Em terra de sobrancelhas fakes e de micropigmentações, quem tem sobrancelha natural é rainha", escreveu uma seguidora.

Mariana também mostra com orgulho suas sardas na rede.

Veja o post: