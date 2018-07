Mariana Ferrão faz homenagem aos filhos nas redes sociais

Apresentadora do 'Bem Estar' ficou sete meses de licença-maternidade após o nascimento do filho João. Foto: Reprodução/Instagram

A apresentadora do programa Bem Estar, da Globo, Mariana Ferrão, teve o filho João há sete meses. No último domingo, 11, ela decidiu fazer uma homenagem nas redes sociais para seus filhos, o recém-nascido e o mais velho, Miguel, já que voltou ao trabalho nesta segunda-feira, 12.

Ela postou uma foto dela com os dois meninos com uma legenda que dizia: "Desde o primeiro abraço de irmãos no hospital, vocês me mostraram o quanto o amor pode se multiplicar de maneira infinita. Vocês me mostraram que não existe limite para a doçura de um olhar. Vocês me mostraram que a alegria de um vendo o outro é de corpo inteiro: sorriso escancarado e banguelo e olhos brilhando, acesos."

Confira o texto completo abaixo: