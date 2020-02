Mariana Bridi é alvo de ofensas sobre o corpo e desabafa em vídeo

Mariana Bridi com Rafael Cardoso e seus filhos. Foto: Instagram / @maribridicardoso

Mariana Bridi desabafou nesta quarta-feira, 19, sobre as críticas que vem recebendo sobre seu corpo pelas redes sociais.

A influenciadora digital, que publica fotos ao lado dos filhos e do marido, o ator Rafael Cardoso, percebeu alguns comentários referentes ao seu peso, o caimento das roupas no corpo e o fato de se relacionar com um 'galã' da Globo.

"Tenho barriguinha, sim. Não estou com barriga zerada nem nada perto disso. Posso um dia ter, mas não tenho agora. Eu posto a minha realidade. E entra um monte de comentário dizendo que a roupa não favoreceu e a foto não está boa", disse.

"Se eu quis postar uma foto, não estou nem aí se a roupa está me favorecendo. Isso não dá liberdade de as pessoas entrarem [nas minhas redes sociais] e me agredirem", completou.

Mariana falou ainda que as ofensas são fruto de internautas que não tem coragem de falar na 'cara' e de quem desconhece seu casamento com Cardoso.

"Tem também um monte de gente falando que sou casada com galã da Globo. Ele é casado comigo, continua comigo e está comigo. Não amarro ele aqui. Ele está cheio de opção. E, se está comigo, é porque para ele eu sou a melhor opção", esclareceu.

Assista ao desabafo:

Em 30 de janeiro, ela publicou uma foto de biquíni no Instagram e também refletiu sobre a aparência. Sempre prego aqui a sororidade, onde mulheres não julgam outras mulheres e devemos nos dar as mãos e nos impulsionar. E, mesmo assim, tive dúvida em postar essa foto de biquíni!", contou.

Na sequência, explicou: "Porque após uma crítica de 'ah, mas sua barriga não ficou legal', ou o clássico 'essa foto não te favoreceu' vem a enxurrada de comentários em 'defesa', onde muitas vezes o conteúdo é tão ruim ou pior do que o que está sendo questionado!"

"Essa sou eu com a minha família linda, com meu corpo em constante transformação depois de dois filhos e da minha alma lavada de banho de mar!", concluiu. Leia o depoimento completo: