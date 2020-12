Mariah Carey volta ao top 'Billboard Hot 100' com 'All I Want For Christmas Is You'

A cantora Mariah Carey Foto: Instagram/@mariahcarey

Mariah Carey voltou ao top da 'Billboard Hot 100' com a música natalina All I Want For Christmas Is You, de 1994. A notícia foi divulgada no site oficial da Billboard nessa segunda-feira, 14.

Além dela, a canção Feliz Navidad, de Jose Feliciano, entrou no top 10 pela primeira vez, cinquenta anos após seu lançamento.

Mariah Carey completou 83 semanas de liderança na parada de singles dos Estados Unidos, quebrando o próprio recorde. Os outros artistas com mais tempo no topo da parada são Rihanna, com 60 semanas, e Beatles, com 59.

Em dezembro de 2019, a cantora tornou-se a primeira artista a liderar o ranking da Billboard em quatro décadas diferentes.

O clássico natalino foi lançado em 1994 por Mariah Carey, mas todo ano volta ao grupo de músicas mais ouvidas, junto com outras produções que também fazem referência ao Natal.

No ano passado, Mariah decidiu fazer uma campanha mais ofensiva para que a música alcançace o topo de lista e decidiu lançar um novo clipe da música, 25 após a sua estreia.

Assista ao vídeo:

Assista ao clipe original de 'All I Want For Christmas Is You':