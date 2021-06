Mariah Carey rompe com empresa de Jay-Z, mas nega briga

A cantora Mariah Carey. Foto: YouTube / Reprodução

A cantora Mariah Carey não faz mais parte da empresa Roc Nation, do rapper Jay-Z. Segundo o jornal The Sun, a cantora teria tido uma grande briga com a empresa que a assessorava. Em seu Instagram, Mariah negou a briga.

O motivo da briga teria sido o futuro da carreira da estrela pop, que teria acabado em discussão e no desligamento da Roc Nation. Nada foi confirmado oficialmente, mas a cantora já não aparece entre os artistas no site da agência.

A fonte do jornal britânico afirma que o desligamento deve acontecer nas próximas semanas e que é uma pena a saída de Mariah. "É uma pena, porque eles fizeram um ótimo trabalho nos últimos anos, mas esta reunião não poderia ter sido muito pior. Mariah tem conversado com outros gerentes e acha que encontrou alguém que ela tem plena confiança para os próximos passos da carreira”.

Mariah não se manifestou sobre a saída, mas postou nesta segunda-feira, 7, em seu Instagram uma mensagem rebatendo a informação de que teria brigado com Jay-Z. A cantora escreveu que a única situação explosiva entre ela e o rapper foi o hit Heartbreaker, e xingou o jornal.