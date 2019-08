Mariah Carey responde declaração de Anitta: 'Espero te conhecer em breve'

As cantoras Mariah Carey e Anitta trocaram elogios em rede social. Foto: Steve Marcus/Reuters | Gabriela Biló/Estadão

Mariah Carey deixou Anitta ainda mais feliz depois de segui-la no Instagram. A americana viu a publicação que a brasileira fez na rede social e respondeu nos comentários.

"Anitta, eu nem sei o que dizer! Obrigada por sua admiração pela minha música. Estou tão orgulhosa de você por fazer seus sonhos se tornarem realidade! Espero te conhecer em breve, talvez até no Brasil - um dos meus lugares favoritos no mundo!", escreveu Mariah.

Nos stories, Anitta mostrou capturas de tela de uma conversa em grupo com a família. Todos estavam surpresos com a resposta e ansiosos por um encontro entre as duas.

"Eu só não chorei ainda porque eu tenho um show para fazer e quero arrasar", disse a funkeira. "Porque se eu entrar em toda a vibe de pensamentos que esse comentário da Mariah está fazendo na minha cabeça, eu não vou conseguir nem fazer o show direito", completou. "Estou aguardando o show acabar para eu desabar em lágrimas."