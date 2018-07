Mariah Carey, One Republic e Kelly Clarkson se apresentam na Parada de Natal da Disney

Kelly Clarkson foi uma das atrações da Parada de Natal da Disneyland. Foto: Reprodução/YouTube

No último domingo, 25, a emissora americana ABC transmitiu o tradicional Disney Parks Christmas Parade, evento do parque Disneyland, na Califórnia, EUA, que conta com apresentações especiais de Natal.

Neste ano, Mariah Carey, Kelly Clarkson, One Republic e Alessia Cara foram os grandes nomes do evento, que ocorre desde 1983. Um dos destaques foi o momento em que Mariah cantou All I Want For Christmas Is You, um de seus clássicos para esta época do ano. A performance ficou ainda mais especial com uma queima de fogos.

Assista abaixo a alguns dos shows da Christmas Parade.