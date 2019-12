Mariah Carey lança novo clipe de ‘All I Want for Christmas Is You’; assista

Mariah Carey no topo das paradas com 'All I Want For Christmas is You' Foto: REUTERS/Carlo Allegri

Mariah Carey surpreendeu os fãs na manhã desta sexta-feira, 20, ao lançar um novo clipe da música All I Want for Christmas Is You, lançada originalmente por ela em 1994.

O hit natalino dos anos 1990 ficou em primeiro lugar na lista Billboard Hot 100 desta semana, que reúne canções lançadas nos Estados Unidos. A cantora comemorou pelo Instagram, e não foi para menos: esta é a primeira vez que uma música de Natal chega nessa posição desde 1958, quando The Chipmunk Song, do americano Ross Bagdasarian Sr., dominou as paradas de sucesso.

"Nunca sonhei que essa se tornaria minha 19ª música número um. Sou muito grata a todos que apoiaram essa essa canção e, especialmente, aos meus incríveis fãs. Obrigado por tornar meu desejo realidade", agradeceu pelo Instagram.

Na nova versão de All I Want for Christmas Is You, uma garotinha aparece andando por uma rua com decoração natalina. De repente, ela para em frente a uma loja e vê Mariah Carey cantando atrás de uma vitrine. Os enfeites, então, ganham vida e a pequena embarca num mundo mágico da data.

Assista:

Veja o clipe original: