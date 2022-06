Mariah Carey entra para o Hall da Fama dos Compositores em Nova York

Mariah Carey durante cerimônia do Hall da Fama dos Compositores, em Nova York. Foto: Charles Sykes/Invision/AP

Depois de uma carreira brilhante recheada de hits número 1 - sem mencionar um atraso de dois anos na pandemia - Mariah Carey finalmente entrou para o Hall da Fama dos Compositores na quinta-feira, 16, mas não antes de desafiar os novos membros a fazer melhor pelas mulheres.

"Li que do total de 439 inscritos no Hall da Fama dos Compositores, apenas 32 eram mulheres, até agora", disse ela ao final de uma celebração de quatro horas no Marriott Marquis, em Nova York. A fala dela recebeu muitos aplausos.

Mariah foi a atração principal, seguindo as inclusões de Neptunes, da banda britânica de eletro-pop Eurythmics, Steve Miller e os icônicos Isley Brothers. Os convidados especiais incluíram Smokey Robinson, Leslie Odom Jr. Questlove, Jon Batiste e Usher.

Os compositores são elegíveis depois de escrever canções de sucesso por pelo menos 20 anos e o hall inclui compositores icônicos como Burt Bacharach, Missy Elliott, Paul McCartney, Bruce Springsteen, Paul Simon, Billy Joel e Carly Simon. Novas chapas anuais são votadas pelos membros.