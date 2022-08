Mariah Carey encara impasse judicial ao tentar registrar marca 'Rainha do Natal'

A cantora Mariah Carey Foto: Instagram/@mariahcarey

Muitos fãs de Mariah Carey chamam a cantora de "Rainha do Natal” e, devido a essa popularidade, ela decidiu registrar o termo quatro meses antes da chegada da data. No entanto, uma batalha judicial foi travada.

A diva norte-americana é bastante conhecida dos principais charts musicais do mundo quando se trata de canções natalinas, por isso, ela quis registrar o termo “Rainha do Natal” como marca que só a artista poderia usar. Mas surgiu um problema e ela está encontrando uma forte resistência de duas outras cantoras que também foram associadas a esse termo ao longo dos anos, Darlene Love e Elizabeth Chan.

Segundo a Variety, Elizabeth chegou a ir ao tribunal esta semana para tentar impedir Carey de monopolizar o termo, como marca única. Já Darlene tem uma longa história com canções de Natal. Em 1963, por exemplo, ela lançou um dos maiores álbuns pop natalinos, conhecido como Phil Spector’s Christmas Album e Elizabeth construiu um forte perfil na mídia como a única cantora e compositora que se dedica a lançar exclusivamente músicas de Natal todos os anos. Inclusive, até lançou um álbum chamado Rainha do Natal.

Declaração formal de oposição

Ainda de acordo com a publicação, nenhuma delas está tentando reivindicar os direitos de uso do termo exclusivamente para benefício próprio. O advogado de Elizabeth, Louis W. Tomporos apresentou uma declaração formal de oposição à reivindicação de marca registrada de Mariah.

"O Natal chegou muito antes de qualquer um de nós na Terra, e espero que venha muito depois de qualquer um de nós. E sinto muito e fortemente que ninguém deve se apegar a nada em torno do Natal ou monopolizá-lo da maneira que Mariah procura perpetuamente. Isso simplesmente não é a coisa certa a fazer. O Natal é para todos. É para ser compartilhado; não é para ser possuído”, disse Elizabeth à Variety.

Mariah não está visando apenas negócios musicais, mas também tentando registrar a marca para lançar roupas, bebidas alcoólicas, máscaras, coleiras de cachorro e muito mais, ainda de acordo com a cantora. “Está em todo o mapa. Se você tricotar um suéter com ‘Rainha do Natal’, poderá vendê-lo no Etsy para outra pessoa para que possa comprá-lo para a avó. É uma loucura e teria essa amplitude de registro”, completou.

Elizabeth Chan. Foto: Instagram/@lizchanmusic

O advogado Louis Temporos também concedeu entrevista e falou que aceitou o caso depois que sua cliente passou grande parte do ano ligando para advogados de marcas registradas, que lhe disseram que seria muito difícil lutar sem investir muito dinheiro.

"É o bullying clássico de marca registrada. O que eles estão tentando dizer é que queremos um monopólio sobre uma ‘Rainha do Natal’ nessas 16 classes diferentes de mercadorias e centenas e centenas de tipos diferentes de produtos. E então, a ideia de que ela está dizendo que eles não usaram antes e até rejeitaram o título antes, por um lado, mas agora ‘eu quero para tudo’, por outro lado, é realmente inconsistente”, afirmou.