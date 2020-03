Mariah Carey e outros músicos farão show beneficente em suas casas para combate ao coronavírus

O Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS), o Movimento Bem Maior e o BSocial criaram uma forma rápida, fácil e confiável para as pessoas doarem para hospitais beneficentes e instituições de ciência e tecnologia. Os valores arrecadados serão revertidos em respiradores, testes para diagnóstico da covid-19, equipamentos e insumos hospitalares. Para doar, você pode acessar o site clicando aqui. Inicialmente, as entidades beneficiárias do Fundo são a Fiocruz, o Hospital das Clínicas de São Paulo e a Santa Casa de São Paulo, além da Comunitas, organização que está adquirindo respiradores a serem entregues aos hospitais do SUS.

