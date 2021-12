Mariah Carey é aclamada nas redes sociais no 1º de dezembro por canção natalina

A cantora Mariah Carey Foto: Instagram/@mariahcarey

"Começou dezembro e já podemos 'descongelar' Mariah Carey", brincam internautas brasileiros no primeiro dia do último mês do ano. A cantora está há anos nas paradas de sucesso com All I Want For Christmas Is You.

Foi assim no final de 2020, quando a música voltou ao topo da 'Billboard Hot 100'. O trabalho é de 1994.

Em outubro, contamos aqui no E+ a história de um bar no Texas que proibiu a execução de All I Want For Christmas Is You antes do dia 1º de dezembro.

De acordo com informações do Spotify, internautas começam a ouvir a canção já no fim de novembro, após o Halloween.

Nesta quarta-feira, Mariah Carey foi um dos assuntos mais comentados no Twitter por brasileiros neste início de dezembro. Confira.

1 de dezembro hora de descongelar a Mariah Carey pic.twitter.com/FRW58DYwGH — theus (@owtheus_) December 1, 2021

Socorro que a Mariah Carey entrou nos TTs só por ser 1 de dezembro pic.twitter.com/MxX1peJwDw — Luiz (@LuizDaRevolucao) December 1, 2021

A Mariah Carey e o MC Teteu no mês de dezembro pic.twitter.com/hCuOcz9urs — Marisa (@marisafoipromar) December 1, 2021

esse video é que nem o 13° salaria da mariah carey ja vem garantido o mês inteiro de dezembro pic.twitter.com/CqE6oRnS6f — N. (@4ujisoo) December 1, 2021

A MAMÃE NOEL! O álbum ''Merry Christmas (1995)'' de Mariah Carey, está previsto para entrar no top 10 da Billboard 200 em #9 com 36.1 MIL cópias vendidas pic.twitter.com/lSgcVXEHEY — dan ✨ (@heyyyydannnn) November 30, 2021

dezembrou!!! hora de colocar nossa mariah carey na timeline pic.twitter.com/91lYa8W12T — lulu monegata (@aitkken) December 1, 2021

1º de Dezembro, vamos tirar a Mariah Carey do freezer kkkkk pic.twitter.com/fCzemc55Sj — eugus (@Gustavoanjoss_) December 1, 2021

Se você é fã de Mariah Carey e também se lembra dela sempre em dezembro, época natalina, nunca é demais conferir o clipe de 'All I Want For Christmas Is You'.

Assista ao vídeo: