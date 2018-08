Mariah Carey começa a seguir Ivete Sangalo após comentários divertidos no Instagram

As cantoras Ivete Sangalo e Mariah Carey. Foto: Instagram / @ivetesangalo e @mariahcarey

Ivete Sangalo usou sua conta no Instagram para publicar comentários bem-humorados nas fotos de Mariah Carey, artista de quem é fã. No entanto, o que de fato surpreendeu foi que essas declarações atraíram a atenção da norte-americana, que começou a seguir a cantora baiana no Instagram.

"Lembro desse dia miga. Eu lá atrás esperando você sair! Segurando a toalha. Você arrasou", escreveu em uma foto. Em outra publicação, a cantora até brinca que tentou ligar para Mariah: "Tá dando na caixa. Ligo depois".