Maria Zilda afirma que pandemia causou fim de relacionamento com namorada

A atriz Maria Zilda Bethlem revelou, em live no Instagram, que teve um relacionamento no início de 2020 Foto: Instagram / @mariazildabethlem

Maria Zilda Bethlem revelou que a pandemia do coronavírus atrapalhou seu relacionamento amoroso e ocasionou o término com a namorada, que não foi identificada pela atriz de 67 anos.

Em uma live no Instagram nesta segunda-feira, 11, Zilda compartilhou que estava começando uma relação no início de 2020 quando a quarentena e o isolamento social foram decretados.

"Eu terminei e teve um período de luto", disse ela em transmissão ao vivo com o humorista Bruno Motta nas redes sociais e contou do que sente mais falta neste período de reclusão em casa.

"Acho que namorar, chamegar é a melhor coisa do mundo", iniciou. "Como já estou velha e aprontei todas, já fiz de tudo um pouco, não faço mais questão de passar a régua. Mas um chameguinho é o que a pandemia me deixou com mais saudade", contou.

Bruno perguntou porque ela não engatou o romance nos primeiros meses antes da quarentena. "Não dava porque chovia no Rio de Janeiro. Em fevereiro inteiro você não saía de casa. Quando deu para sair de casa, deu a pandemia", respondeu a artista.

Em 2017, Maria Zilda terminou o casamento de oito anos com a arquiteta Ana Kalil e disse, naquela época, que estava aberta a novos relacionamentos.