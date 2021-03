Maria Ribeiro homenageia o filho João Betti, que completa 18 anos

Maria Ribeiro é mãe de João Betti, 18, do seu casamento com Paulo Betti, e Bento Blat, 11, fruto da união com Caio Blat. Foto: Reprodução Instagram / @mariaaribeiro

O primeiro filho de Maria Ribeiro com Paulo Betti completa 18 anos e a atriz fez uma homenagem emocionada. Nesta terça-feira, 30, ela publicou uma foto com João Betti recém-nascido em seu colo, ao lado do ator, com quem foi casada de 2001 a 2005.

Na legenda, Maria revela que a postagem é contra a vontade do filho, mas ela não poderia deixar a data passar sem comemorar. “Ele me proibiu de fazer post, mas eu sou desobediente. Ele reclama dos pais serem muito comunicativos, e eu entendo totalmente, mas nesse caso conto com a ajuda do Freud”, começou a atriz.

“Não consigo só dizer ‘eu te amo’ pra você, filho, preciso gritar por aí. Foi mal. Eu te amo, João. Obrigada por cada segundo do teu lado”, declarou ao filho.

Na foto, que aparenta ser uma capa de revista da época, está escrito: “Bem-vindo, João!”. Maria justificou a escolha da imagem. “Escolhi essa foto porque a legenda tá valendo igualmente pra agora. Bem vindo, João. Feliz 18. Que sorte, a minha, que sorte, a do Paulo, que sorte, a do Bento”, concluiu a atriz, que também é mãe de Bento Blat, 11.

Nos comentários, Paulo Betti escreveu: “Muito orgulhoso desse rapaz!”. Os fãs e amigos festejaram junto com Maria. João Suplicy e Renata Sorrah mandaram emojis de coração e o estilista Ronaldo Fraga escreveu: “Aqui em casa é a mesma coisa e eu super concordo com você. Adorei o post e daqui mando mil vivas pro João”.