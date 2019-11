Maria Joaquina de 'Carrossel', Ludwika Paleta posta foto com filho e recebe elogios de fãs

Atriz que interpretou a personagem Maria Joaquina em "Carrossel" publicou uma foto com o filho, de 20 anos Foto: Instagram / @ludwika_paleta

Ludwika Paleta, 40, conhecida por dar vida à personagem Maria Joaquina, da novela mexicana Carrossel, que fez sucesso na década de 1990, transmitida no Brasil pelo SBT, surpreendeu os fãs ao publicar uma foto no Instagram dando os parabéns ao seu filho, que completou 20 anos de idade.

A maioria dos seguidores da atriz, elogiou a aparência da dupla, e muitos ficaram surpresos ao perceber a passagem de tempo desde a transmissão de Carrossel. “Como passa o tempo, lembro que o vi em uma entrevista de Amigas y Rivales quando tinha um ano”, comentou a internauta marselly24.

“Meta da vida ser mãe com cara de namorada do filho igual a Maria Joaquina”, brincou a usuária kamilaarantes, lembrando da personagem interpretada pela atriz de Maria Joaquina.

Confira abaixo a foto de Ludwika Paleta ao lado de seu filho:

Paleta, nascida na Polônia mas que vive no México desde os três anos de idade, teve o primeiro filho, Nicolas, com o ator mexicano Plutarco Haza. O casal se divorciou em 2008 e, em 2013, a atriz se casou com Emiliano Salinas, filho do ex-presidente mexicano Carlos Salinas. Os dois têm um casal de filhos, os gêmeos Bárbara e Sebástian, com dois anos de idade.

A novela Carrossel ganhou uma versão brasileira em 2012, que também fez bastante sucesso. No País quem interpretou a personagem Maria Joaquina foi a atriz Larissa Manoela.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais