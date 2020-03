Maria Gadú publica texto sobre fim do relacionamento de oito anos

A cantora Maria Gadú com a ex-mulher, Lua Leça. Foto: Instagram / @mariagadu

A cantora Maria Gadú usou as redes sociais no domingo, 8, para anunciar o fim do casamento com a produtora Lua Leça. As duas estavam juntas desde 2013, com uma união estável, e se casaram em 2017.

“Se já não formamos um casal, nunca deixaremos de ser família”, comentou a cantora em uma publicação no Instagram. Na mesma publicação ela também faz algumas reflexões sobre o amor e o relacionamento que teve com a produtora. “Eu te amo, Lua. E o tempo nunca vai esquecer disso”, disse Maria Gadú.

Lua Leça também falou sobre o relacionamento em outra publicação: “Amo nossos novos eus e sigo lado a lado contigo, pulsante em mim. Em, com nós. Todas as declarações são legítimas, toda verdade é vida e nosso amor é pra todo dia”.

Diversos artistas comentaram nas publicações, elogiando a postura das duas. “Belo texto! Viva o Amor”, disse a cantora Elba Ramalho. “Encontro lindo e grande, sempre será”, observou a também cantora Zélia Duncan. Em 2018 surgiram especulações sobre uma possível gravidez de Lua, mas elas acabaram não se confirmando.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais